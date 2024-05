LPI-GTH: Vandalismus an Bagger - Zeugensuche

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Von Freitag auf Samstag verschafften sich derzeitg unbekannte Diebe Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus der Richard-Bock-Straße in Ilmenau. Scheinbar zielgerichtet begab man sich in den Waschraum des Kellertraktes und entwendete hier eine Waschmaschine der Firma Bauknecht im Wert von ca. 400 Euro. Aufgrund nicht fachgerechter Deinstallation des Gerätes wurde zusätzlich ein Sachschaden in Höhe ...

