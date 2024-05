Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugenaufruf

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte gestern, zwischen 08.10 Uhr und 09.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Straße 'Neue Wiese' in Hötzelsroda, einen grauen Toyota Corolla. Der Toyota parkte auf Höhe des Haupteingangs, in der vierten Reihe. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Der Schaden am Corolla wird auf 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht ein und sucht Zeugen, die Informationen zum Täter und dessen Fahrzeug geben können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0133982/2024 entgegengenommen. (mwi)

