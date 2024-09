Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht nach Schneiden einer Kurve in Sande - Polizei sucht Hinweise dem Fahrer einen Pkw Opel

Sande (ots)

Am 06.09.2024 befuhr ein 22-Jähriger gegen 00:06 Uhr mit seinem Pkw die Straße Buschhausen aus Richtung Mariensiel kommend in Richtung Ortsmitte Sande. Nach eigenen Angaben sei ihm in einem dortigen Kurvenbereich ein schwarzer Pkw der Marke Opel entgegengekommen, der jedoch die Kurve deutlich geschnitten und den Fahrstreifen des 22-Jährigen befahren habe. Der 22-Jährige habe deswegen plötzlich mit seinem Pkw ausweichen müsse, sei in der Folge von der Fahrbahn abgekommen und habe dort die Leitplanke touchiert. Der Führer des Opel entfernte sich nach dem Verkehrsunfall vom Unfallort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell