Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Brand durch Unkrautbrenner verursacht

Ketsch (ots)

Am Freitag gegen 16:30 Uhr musste die freiwillige Feuerwehr Ketsch zu einem Brand ausrücken, nachdem in der Leipziger Straße ein Baum bei Gartenarbeiten Feuer fing. Ein Anwohner beseitigte unter der Verwendung eines Unkrautbrenners das Unkraut in dessen Vorgarten, wobei der Baum anfing zu brennen. Da sich das Feuer extrem schnell ausbreitete, wurde durch die Hitzeentwicklung die Fassade des angrenzenden Wohnhauses, ein Fenster, ein Carport sowie der darunter stehende Wohnwagen beschädigt. Der alarmierten Feuerwehr gelang es glücklicherweise, den Brand schnell zu löschen, wodurch Schlimmeres verhindert wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht abschließend geklärt.

