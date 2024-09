Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zeugen nach Unfall gesucht!

Mannheim (ots)

Am Freitagmittag gegen 15:10 Uhr missachtete in der Steubenstraße ein noch unbekannter Autofahrer die Vorfahrt eines 31-jährigen Radfahrers und brachte diesen hierdurch zu Fall. Der 31-Jährige sowie der unbekannte Autofahrer waren auf der Steubenstraße in Richtung Lindenhof unterwegs, als der Unbekannte ohne auf den Radverkehr zu achten in die Straße "Freiheitsplatz" einfuhr. Lediglich durch eine Vollbremsung konnte der Zweiradfahrer eine Kollision verhindern. Er stürzte jedoch zu Boden und zog sich eine schwere Verletzung an der Schulter zu. Diese musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.

