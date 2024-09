POL-STD: Einbrecher dringen in mehrere Gewerbehallen in Nottensdorf ein

Stade (ots) - 1. Hyundai Tuscon in Horneburg entwendet Unbekannte Autodiebe haben in der vergangenen Nacht zwischen 22:00 h und 06:45 h, möglicherweise gegen 04:00 h in Horneburg in der Straße "Im kleinen Sande" auf einem dortigen Grundstück einen geparkten Hyundai Tuscon geknackt und anschließend entwendet. Das graue SUV hat das Kennzeichen HH-UL 141 und stellt ...

mehr