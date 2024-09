Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Waschmaschine setzt Waschcontainer in Brand - keine Personenschäden - ca. 30.000 Euro Sachschaden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stade (ots)

In der vergangenen Nach gegen 03:45 h wurden die Feuerwehr und die Polizei in Stade zu einem Brand in einer Containerunterkunft in Stade in der Altländer Straße alarmiert.

Als die ersten Einsatzkräfte des 1. Zuges der Feuerwehr der Hansestadt Stade am Brandort eintrafen, brannte ein als Waschraum ausgebauter Container bereits in voller Ausdehnung.

Durch den schnellen Einsatz der ca. 25 eingesetzten Feuerwehrleute konnte ein Übergreifen auf weitere Container schließlich verhindert werden.

Der Waschcontainer brannte vollständig aus, der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, der vorsorglich eingesetzte Rettungsdienst brauchte nicht eingreifen.

Polizeibeamte und Tatortermittler nahmen noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf.

Nach dem jetzigen Stand ist der Brand vermutlich durch eine defekte Waschmaschine ausgelöst worden, genaue Ergebnisse zur Brandursache werden aber erst nach den Recherchen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet, die nun anlaufen.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell