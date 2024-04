Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen/Warendorf-Hoetmar. Drei auf einem gestohlenen Roller

Warendorf (ots)

Am Samstag, 20.4.2024, gegen 18.05 Uhr fuhren ein 15-Jähriger, ein 18-Jähriger und ein Unbekannter gemeinsam auf einem Roller auf der 547 von Freckenhorst in Richtung Ahlen. Als Polizisten das Trio anhielten, flüchteten die beiden Mitfahrer, der 15-Jährige und der Unbekannte zu Fuß über eine Wiese im Bereich Holtrup. Den Roller fuhr der 18-jährige Ahlener. Es stellte sich heraus, dass der Roller in der vergangenen Woche in Ahlen gestohlen worden war. Deshalb wurde das Zweirad sichergestellt. Den 15-Jährigen entdeckten Einsatzkräfte während der Fahndung im Bereich der Kreuzung zur K 6. Der jugendliche Ahlener hatte eine Schreckschusspistole dabei, die ebenfalls sichergestellt wurde. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren gegen die beiden Ahlener ein. Die Ermittlungen zu dem Unbekannten dauern an.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell