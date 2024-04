Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Alkoholisiert mit Auto geflüchtet

Warendorf (ots)

Eine 46-jährige Frau aus Beckum hat am Sonntagmorgen (21.04.2024, 03.05 Uhr) ein Auto an der Milter Straße in Warendorf angefahren und ist anschließend geflüchtet - ein Zeuge beobachtete alles und informierte die Polizei.

Hinzugerufene Beamten leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein und stellten das beschriebene Auto auf der L 830 zwischen Warendorf und Milte fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest der Frau war positiv. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, stellten den Führerschein der Beckumerin sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

