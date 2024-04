POL-WAF: Ahlen. Mit Rad oder Roller gegen Pkw gefahren - Hinweise erbeten

Warendorf (ots) - Sein Auto hat sich überschlagen und ist auf dem Dach liegend stehen geblieben - für einen 19-jährigen Warendorfer hat eine Autofahrt am Samstagabend im Krankenhaus geendet. Der junge Mann fuhr in seinem Pkw am Samstag (20.04.2024, 19.35 Uhr) auf der Straße Vohren von Beelen nach Warendorf. Aus noch unklarer Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, das Auto überschlug sich und blieb auf dem ...

mehr