POL-WAF: Ahlen. Motorradfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 20.4.2024, 9.15 Uhr verletzte sich eine Motorradfahrerin bei einem Alleinunfall auf dem Westfalendamm in Ahlen schwer. Die 56-Jährige befuhr mit ihrem Motorrad den Goetheweg und wollte links auf den Westfalendamm abbiegen. Dazu hielt die Ahlenerin an der Kreuzung an und rutschte während des Anfahrens mit dem Hinterrad weg. Sie versuchte noch die Maschine unter Kontrolle zu bringen, was ihr nicht gelang und stürzte. Rettungskräfte brachten die 56-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand an dem Motorrad ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Westfalendamm war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

