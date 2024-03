LPI-J: Von O bis O...

Jena (ots) - Ein 61-jähriger Fahrer eines Transporters Ford befuhr am Dienstagnachmittag die Tatzendpromenade in Richtung Magdeslsteig. Hierbei übersah er jedoch eine den Fußgängerüberweg querende 40-Jährige Fußgängerin und stieß mit dieser zusammen. In Folge dessen erlitt die Frau leichte Verletzungen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

