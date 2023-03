POL-SN: 80-jährige Fußgängerin nach Verkehrsunfall verletzt

Schwerin (ots) - In Schwerin kam es am 20.03.2023 zu zwei Taschendiebstählen in der Altstadt: Zunächst bemerkte eine 25-jährige Deutsche, dass ihr am Nachmittag in der Schweriner Innenstadt die Geldbörse aus ihrer Jacke abhandengekommen war. Sie erstattete Strafanzeige. Täterhinweise liegen nicht vor; der Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Ein weiterer Fall ereignete sich am Abend des selben Tages: Gegen 18.50 ...

mehr