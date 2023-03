Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Zwei Schweriner werden Opfer von Taschendieben

Schwerin (ots)

In Schwerin kam es am 20.03.2023 zu zwei Taschendiebstählen in der Altstadt: Zunächst bemerkte eine 25-jährige Deutsche, dass ihr am Nachmittag in der Schweriner Innenstadt die Geldbörse aus ihrer Jacke abhandengekommen war. Sie erstattete Strafanzeige. Täterhinweise liegen nicht vor; der Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Ein weiterer Fall ereignete sich am Abend des selben Tages: Gegen 18.50 Uhr wurde ein 30-jähriger Geschädigter in der Helenenstraße von zwei männlichen Personen angesprochen. Kurz darauf stellte der Schweriner fest, dass auch ihm seine Geldbörse durch Diebstahl abhandengekommen war. Ermittlungen ergaben, dass die im Portemonnaie befindliche EC-Karte anschließend von den unbekannten Tätern für einen Einkauf genutzt worden war. Der Gesamtschaden beläuft sich in diesem Fall auf ca. 250 Euro.

Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell