Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Schweriner Polizei warnt vor manipulierten Geldausgabeautomaten

Schwerin (ots)

In Schwerin wurden gestern wieder manipulierte Geldausgabeautomaten festgestellt. Unbekannte Täter hatten an den Automaten einer Bank am Marienplatz technische Einrichtungen zum Auslesen von EC-Kartendaten sowie den zugehörigen PINs angebracht. Bislang ist unbekannt, ob die unbekannten Tatverdächtigen bereits Daten erlangt oder Bankkunden geschädigt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät grundsätzlich zur Vorsicht und zu erhöhter Wachsamkeit bei Verfügungen an Geldautomaten. Decken Sie während der PIN-Eingabe immer ihre Hand ab und prüfen Sie stets kritisch, ob Ihnen jemand über die Schulter sieht. Sollten Sie Unregelmäßigkeiten am Gerät oder während der Bedienung feststellen, wird um unverzügliche Meldung an die Bank bzw. die Polizei gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell