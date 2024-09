POL-STD: Zwei Leichtverletzte bei Unfall in Harsefeld-Griemshorst

Stade (ots) - Am Dienstag, den 27.08. ist es gegen 17:30 h in Stade in der Harburger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, für den die Polizei jetzt den Verursacher und Zeugen sucht. Zu der Zeit war ein 23-jähriger Stader mit seinem Rennrad auf den Radweg an der Harburger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. IM Bereich der Einmündung "Priorsgarten" hat ...

mehr