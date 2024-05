POL-OG: Bad Peterstal-Griesbach - Kollision

Gernsbach (ots) - Am Freitagmorgen entfernte sich der Verursacher eines Unfalls unerlaubt vom Parkplatz eines Discounters in der Schwarzwaldstraße in Gernsbach. Zwischen 07.30 und 11.30 Uhr parkte ein silberner Opel Astra auf dem dortigen Gelände. In diesem Zeitraum wurde der Pkw von einem bislang unbekannten Fahrzeug auf der Fahrerseite, mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Dadurch entstand Sachschaden in ...

