Polizei Braunschweig

POL-BS: Demonstration in der Innenstadt

Braunschweig (ots)

Schlossplatz, 30.12.2023, 14:00 bis 17:30 Uhr

Versammlung auf dem Schlossplatz verläuft friedlich

Unter dem Motto "Aufzug und Kundgebung für Frieden in Palästina" wurde am Samstagnachmittag eine Versammlung auf dem Braunschweiger Schlossplatz angezeigt. Nach Beginn der Versammlung nahmen in der Spitze rund 450 Personen an einem Aufzug durch die Innenstadt teil. Die Versammlung ging über die gesamte Dauer friedlich von statten und wurde gegen 17:30 Uhr von den Veranstaltern beendet.

