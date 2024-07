Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240726-3: Einbrecher von Zeugen gestört

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei fahndet nach drei Unbekannten, die im Verdacht stehen in der Nacht zu Freitag (26. Juli) in ein Wohn- und Geschäftshaus in Bergheim eingebrochen zu sein. Ein Zeuge machte auf sich aufmerksam und vertrieb dadurch die dunkel gekleideten Täter.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen sollen drei Unbekannte gegen 4.30 Uhr in das Wohn- und Geschäftsgebäude an der Aachener Straße in Zieverich eingebrochen sein. Ein Zeuge soll auf die verdächtigen Geräusche aufmerksam geworden sein. Er habe sich bemerkbar gemacht und die Unbekannten vertrieben.

Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein. Sie stellten an einem Fenster und an einer Tür Hebelspuren fest, sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. Ob die Unbekannten etwas entwendeten, ist Gegenstand der Ermittlungen. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell