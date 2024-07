Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Ehningen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag (01.07.2024) gegen 15.30 Uhr auf der Bundesautobahn 81 bei Ehningen ereignete. Eine 47 Jahre alte Toyota-Lenkerin war auf dem linken Fahrtstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs, als ein noch unbekannter Fahrer eines weißen BMW zwischen den Anschlussstellen Hildrizhausen und Ehningen unvermittelt von der mittleren auf die linke Spur wechselte. Um eine Kollision zu verhindern, leitete die 47-Jährige eine Vollbremsung ein. Dadurch geriet sie ins Schleudern, prallte gegen eine Leitplanke rechts neben der Fahrbahn und kam schließlich auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Der Mercedes einer 58-Jährigen wurde von durch die Luft geschleuderten Fahrzeugteilen des Toyota beschädigt. Die 47-Jährige erlitt leichte Verletzungen, während der unbekannte BMW-Lenker weiterfuhr, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 35.000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen genommen.

