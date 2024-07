Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung - Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen ermittelt gegen einen 92-jährigen Opel-Lenker, der am Montag (01.07.2024) gegen 15:40 Uhr im Bereich der Landesstraße 1189 im Bereich Sindelfingen einen entgegenkommenden Verkehrsteilnehmenden gefährdet haben soll. Der Senior war von der Bundesautobahn 81 auf die Landesstraße 1189 in Fahrtrichtung Maichingen abgefahren, als er auf der Landesstraße seine Fahrgeschwindigkeit ohne ersichtlichen Grund auf rund 40 bis 50 Stundenkilometer reduziert haben soll. Hierbei soll er auch mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur gekommen sein. Nur durch starkes Abbremsen eines unbekannten Verkehrsteilnehmenden im Gegenverkehr soll eine Kollision vermieden worden sein. Im weiteren Verlauf soll der Opel-Lenker in starken Schlangenlinien gefahren sein, auch soll er den Randstein eines Kreisverkehrs zur Überleitung auf die Kreisstraße 1065 touchiert haben. Zeugen und insbesondere der gefährdete unbekannte Verkehrsteilnehmende werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Sindelfingen zu melden.

