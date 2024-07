Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Nach mutmaßlichem Verkehrsunfall unbekannter BMW-Fahrer gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht einen unbekannten BMW-Fahrer, dessen Fahrzeug mutmaßlich am Dienstagmorgen (02.07.2024) gegen 01:00 Uhr in der Burghaldenstraße in Sindelfingen bei einem Verkehrsunfall beschädigt wurde. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sindelfingen konnte einen Verkehrsvorgang beobachten, bei dem mutmaßlich ein noch unbekannter Fahrzeuglenker eines Mercedes den im Gegenverkehr fahrenden BMW im Heckbereich streifte. Anschließend entfernte sich der unbekannte Mercedes-Lenker. Die Streifenwagenbesatzung wies den unbekannten BMW-Lenker an, an seinem Fahrzeug zu verweilen und folgte dem Mercedes. Dieser konnte unweit geparkt festgestellt werden, die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern an. Nachdem die Streifenwagenbesatzung zur vermeintlichen Unfallstelle zurückkehrte, waren weder der unbekannte Lenker noch dessen BMW vor Ort. Der Fahrer wird daher gebeten sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Sindelfingen zu melden.

