Polizei Hamburg

POL-HH: 231113-2. Mann bedroht zwei Angestellte und greift eine Seniorin an

Hamburg (ots)

Tatzeit: 11.11.2023, 14:15 Uhr

Tatort: Hamburg - St. Georg, Steintorwall

Samstagmittag bedrohte ein Mann in mutmaßlich psychischem Ausnahmezustand Angestellte eines Imbisses in St. Georg, verletzte sich selber mit einem Messer und griff zudem eine Seniorin an. Polizeibeamte schritten ein und überwältigten den Mann.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der 38-jährige Deutsche am frühen Nachmittag den Imbiss, ergriff dort ein Messer und bedrohte zunächst zwei Mitarbeiter damit. Der mutmaßlich im psychischen Ausnahmezustand befindliche Mann fügte sich im weiteren Verlauf selbst eine Stichverletzung im Oberkörper zu und verließ blutend den Imbiss ohne das Messer. Auf der Straße griff er dann eine Seniorin an. Unmittelbar eintreffende Polizeieinsatzkräfte überwältigten den Angreifer und nahmen ihn in Gewahrsam. Die Seniorin wurde durch die Attacke leicht verletzt und erlitt einen Schock.

Der Mann wurde nach seiner Wundversorgung aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes einem Amtsarzt vorgestellt. Dieser verfügte die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung.

Das Kriminalkommissariat der Region Mitte I (LKA 113) führt die weiteren Ermittlungen.

Ah.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell