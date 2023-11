Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Räder geklaut

Mühlhausen (ots)

In der Ammerschen Landstraße entwendeten Unbekannte vom Gelände eines Autohauses vier Räder. Der Opel, an dem sich der Radsatz befand, stand auf einer Präsentationsfläche. Am Montagmorgen stellte ein Mitarbeiter fest, dass das Fahrzeug aufgebockt wurde und die Kompletträder im Wert von ca. 2000 Euro entwendet worden sind. Die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0303080

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell