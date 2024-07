Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240725-4: Radfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Pulheim (ots)

Bonnstraße in Pulheim derzeit gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (25. Juli) ist ein Fahrradfahrer (85) in Pulheim lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut ersten Ermittlungen sei der Fahrer eines Audi (34) gegen 13.30 Uhr auf der Bonnstraße von der Venloer Straße kommend in Richtung Siemensstraße unterwegs gewesen. Der 85-Jährige sei gleichzeitig auf der Siemensstraße in Richtung Bonnstraße gefahren. In Höhe der Einmündung der Siemensstraße habe der Radfahrer die Bonnstraße überquert. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei der Senior zunächst auf die Windschutzscheibe des Autos und anschließend auf den Asphalt prallte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand trug er keinen Helm.

Alarmierte Polizisten sichern derzeit die Spuren am Unfallort. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln unterstützt vor Ort. Aktuell sperren Einsatzkräfte die Bonnstraße zwischen der Venloer Straße und der Widdersdorfer Straße für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen bereits aufgenommen. (jus)

