POL-REK: 240725-2: Zwei Beschuldigte vorläufig festgenommen und zahlreiche Cannabnispflanzen sichergestellt

Bedburg (ots) - Blutprobe angeordnet Polizisten haben am Mittwochabend (24. Juli) einen alkoholisierten Autofahrer (45) in Bedburg gestoppt. Gegen 18.15 Uhr kontrollierten die Beamten den 45-Jährigen in einem Ford in der Friedrich-Wilhelm-Straße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei stellten sie Alkoholgeruch in der Atemluft des Fordfahrers fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 ...

