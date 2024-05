POL-HI: ALFELD. Reifen eines PKW auf Parkplatz zerstochen

Hildesheim (ots) - Bockenem (els)- Am 02.05.24 zwischen 17 Uhr bis 19 Uhr ereignete sich in der Wasserstraße in Bockenem eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich mit seinem Fahrzeug den ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten PKW. Hierbei wurde der Außenspiegel vollständig zerstört. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 350 Euro. Zeugen, die den ...

