POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt - Tatverdächtiger ermittelt

Hildesheim (ots) - Nordstemmen - Rössing (tko) In der Zeit von Montag, 29.04.2024, 19.30 Uhr, bis Donnerstag, 02.05.2024, 09.55 Uhr, drangen unbekannte Täter durch die Haupteingangstür in die Sporthalle im Loderwinkel ein. In der Halle verschafften sich die Täter Zugang zum Regieraum und durchsuchten diesen nach Diebesgut, entwendet wurde jedoch nichts. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Zeugen, die Angaben zur Aufklärung der Tat machen können, ...

mehr