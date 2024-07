Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240725-1: Polizisten stoppen alkoholisierten Autofahrer

Bedburg (ots)

Blutprobe angeordnet

Polizisten haben am Mittwochabend (24. Juli) einen alkoholisierten Autofahrer (45) in Bedburg gestoppt.

Gegen 18.15 Uhr kontrollierten die Beamten den 45-Jährigen in einem Ford in der Friedrich-Wilhelm-Straße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei stellten sie Alkoholgeruch in der Atemluft des Fordfahrers fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille.

Die Uniformierten ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt auf einer Polizeiwache entnahm, und untersagtem dem Autofahrer die Weiterfahrt. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

