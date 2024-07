Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240726-2: Metallgegenstände von Gräbern entwendet

Hürth (ots)

Kriminalbeamte suchen Zeugen

Die Polizei fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Mittwoch (24. Juli) und Donnerstag (25. Juli) Figuren, Schalen und Vasen von mehreren Gräbern eines Hürther Friedhofs entwendet haben sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 suchen Zeugen und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 8.30 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei. Er gab an, dass es zwischen Mittwochnachmittag 15.30 Uhr und Donnerstagmorgen 6.30 Uhr an mehr als 15 Gräbern im Bereich der Brandlstraße zu Diebstählen und Diebstahlsversuchen von Messingobjekten gekommen sei. Die hinzugerufenen Beamten stellten vor Ort fest, dass Unbekannte laut ersten Erkenntnissen das Eingangstor an der Werner-Disse-Straße aufgedrückt sowie verbogen hatten und ersten Ermittlungen zufolge so auf das Gelände gelangt waren.

Von 12 Gräbern stahlen die Diebe Gegenstände. In drei Fällen blieb es beim Versuch. Die Beamten sicherten Spuren und fertigten Strafanzeigen gegen Unbekannt wegen des Verdachts des Diebstahls sowie der Störung der Totenruhe. Die Ermittlungen der zuständigen Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 23 dauern an. (sc)

