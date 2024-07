POL-REK: 240726-1: Fußgänger bei Kollision schwer verletzt

Pulheim (ots) - Bonnstraße in Pulheim derzeit gesperrt Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (25. Juli) ist ein Fahrradfahrer (85) in Pulheim lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Laut ersten Ermittlungen sei der Fahrer eines Audi (34) gegen 13.30 Uhr auf der Bonnstraße von ...

