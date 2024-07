Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr wollte ein 68-jähriger Mercedes-Fahrer auf dem Steinbeisweg in einen Kreisverkehr einfahren. Hierbei übersah er eine 33-jährige Rollerfahrerin, welche bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die 33-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro.

Satteldorf: Jugendlicher bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 17-Jähriger bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag zu. Der Jugendliche befuhr gegen 15.45 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Industriestraße, wo er gegen eine parkende Sattelzugmaschine stieß. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht. Es entstand Sachschaden von geschätzten 3000 Euro.

