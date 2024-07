Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: Zwei Tatverdächtige nach versuchtem Raubüberfall in Untersuchungshaft

Aalen (ots)

In der Industriestraße wurde am Mittwoch gegen 10.20 Uhr ein Überfall verübt. Wie bereits berichtet, sollen zwei Männer den Mitarbeiter eines Geldtransportes angegriffen haben, um mutmaßlich an den mitgeführten Geldkoffer zu gelangen. Das Opfer war zum Tatzeitpunkt zu Fuß zum Geldtransportfahrzeug unterwegs und konnte sich dem Angriff erwehren, bei dem die Täter auch Pfefferspray einsetzten. Die zunächst unbekannten Täter sind in der Folge ohne Beute mit einem Pkw entkommen, das von einem weiteren mutmaßlichen Mittäter gelenkt worden sei. Im Zuge der Ermittlungen gerieten die drei Tatverdächtigen ins Visier der Ermittler, die die Männer noch am Mittwoch vorläufig festnahmen. Es handelt sich um einen 46-jährigen und zwei 23-jährige Männer mit deutscher Staatsbürgerschaft, die am Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt wurden. Dieser erließ gegen den 46-Jährigen und einen der 23-jährigen Männer wegen Fluchtgefahr einen Haftbefehl. Die beiden Männer wurden von der Polizei in Justizvollzugsanstalten zugeführt. Ein 23-jähriger Tatbeteiligter wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell