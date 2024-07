Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Gerüstteile entwendet

Aalen (ots)

Aalen: Gerüstteile entwendet

Von der Baustelle am Gemeindehaus im Fuchsweg in Unterrombach wurden zwischen dem 01.07. und dem 11.07.24 mehrere Gerüstteile entwendet. Der Schaden beziffert sich auf etwa 900 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Gerüstteile nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Abtsgmünd: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Ein Mercedes-Benz, der am Dienstag zwischen 9 Uhr und 9:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Osteren geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 96660

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Um 12 Uhr am Donnerstagmittag fuhr eine zunächst unbekannte Verkehrsteilnehmerin rückwärts aus einer Einfahrt in der Straße Mühlbergle aus. Hierbei kollidierte sie mit einem BMW, der verkehrswidrig auf einem dortigen Behindertenparkplatz abgestellt war. Ohne sich jedoch um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte sie ihre Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nachdem der Unfall durch Zeugen beobachtet wurde, konnte die 21-jährige Fahrerin schnell durch die Polizei ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell