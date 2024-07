Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Zeugen nach Gefährdung im Straßenverkehr gesucht - Dieseldiebstahl - Anhaltesignale missachtet - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein 48-Jähriger stellte am Mittwoch gegen 7:30 Uhr seinen VW in der Tiefgarage der Gmünder Straße ab. Als er gegen 17:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Als am Mittwoch, gegen 18:45 Uhr, ein 21-Jähriger mit seinem Pedelec auf der Spieselstraße nach links abbog, missachtete er hierbei die Vorfahrt eines ihm entgegenkommenden Fiat. Der Fiat-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, weshalb es zur Kollision kam. Hierbei zog sich der 21-Jährige leichte Verletzungen zu. An seinem Pedelec entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Der Fiat wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Hier betrug der Schaden etwa 8000 Euro.

Westhausen: Zeugen nach Gefährdung im Straßenverkehr gesucht

Am Mittwoch kam es zwischen 17:15 Uhr und 17:20 Uhr auf der Strecke zwischen dem Freibad und Reichenbach zu einer Gefährdung im Straßenverkehr. Der Fahrer eines weißen Tesla fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vom Parkplatz des Freibades, über den Feldweg "Steigfeld", die Uhlandstraße und anschließend über die Erich-Kästner-Straße in die Schillerstraße. Auf der gesamten Strecke soll es zu mehreren Gefährdungen gekommen sein. Die Polizei sucht nun Zeugen und mögliche Geschädigte des genannten Vorfalls. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen/Ebnat: Dieseldiebstahl

An einem in der Triasstraße geparkten LKW wurde zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr, von Unbekannten etwa 500l Diesel abgezapft. Hinweise nimmt der Polizeiposten Neresheim unter 07326/919000 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Anhaltesignale missachtet

Ein bislang unbekannter Roller-Fahrer reagierte am Dienstag gegen 1:45 Uhr in der Gmünder Straße nicht auf die Anhaltesignale der Polizei, als diese eine Verkehrskontrolle durchführen wollten. Stattdessen setzte er seine Fahrt unbeirrt fort. Um der Streife zu entkommen, befuhr er zunächst den Parkplatz des Dreifaligkeitsfriedhofes und anschließend in die Klarenbergstraße. Dort legte er den Roller sowie seinen Helm ab und flüchtete zu Fuß in einen Garten. Der unbekannte Roller-Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 15-20 Jahre alt mit blonden Haaren. Bekleidet war er mit einer Camouflage Jacke, einer dunkelfarbigen Hose sowie weißen Schuhe. Er trug während der Fahrt einen roten Schutzhelm. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 83-jähriger Pedelec-Fahrer zu, als er am Mittwoch, gegen 16:35 Uhr, einen geschotterten Feldweg des Furtlespasses aus von St. Bernhardus in Richtung Parkplatz Furtlespass befuhr. In einer dortigen Rechtskurve kam er alleinbeteiligt zu Fall, wodurch er sich die Verletzungen zuzog. Der Mann musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell