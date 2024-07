Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: Versuchter Raubüberfall - Kripo bittet um Zeugenhinweise

Aalen (ots)

In der Industriestraße bei einem dortigen Warenhaus ereignete sich am Mittwoch gegen 10.20 Uhr ein versuchter Raubüberfall. Zwei noch unbekannte Männer sollen am Eingangsbereich des Kaufhauses den Mitarbeiter eines Geldtransportes angegriffen haben. Unter Einsatz eines Pfeffersprays sollen sie versucht haben, den mitgeführten Geldtransportkoffer des Mitarbeiters zu erbeuten. Das Opfer setzte sich zur Wehr, woraufhin die beiden unbekannten Tatverdächtigen von ihrem Vorhaben Abstand nahmen. Sie flüchteten mit einem Fahrzeug, das von einer dritten Person gesteuert worden sein soll. Der Mitarbeiter der Geldtransportfirma blieb unverletzt. Unbeteiligte Passanten wurden durch den Einsatz des Pfeffersprays leicht verletzt. Eine durchgeführte polizeiliche Fahndung, zu der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, blieb erfolglos. Die Kripo Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen unter Tel. 07361/5800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell