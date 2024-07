Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Unfall wegen Spinne - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Ein Hyundai i10, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt war, wurde am Mittwoch zwischen 9:15 Uhr und 10.10 Uhr von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Aus Unachtsamkeit fuhr am Mittwoch um 10:40 Uhr eine 18-jährige PKW-Lenkerin in der Königsturmstraße am dortigen Kreisverkehr Glockenturm auf ein vor ihr stehendes Fahrzeug auf. Hierbei wurde die 35-jährige Fahrerin des stehenden Fahrzeugs leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Lorch: Unfall wegen Spinne

Nachdem ein 23-jähriger Lenker eines Audi durch eine Spinne im Fahrzeug abgelenkt war, stieß er mit seinem Fahrzeug gegen einen am Straßenrand der Teichäckerstraße geparkten Renault Twingo. Bei dem Unfall, der sich am Mittwoch gegen 6:45 Uhr ereignete, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Gschwend: Unfallflucht

Ein Audi, der am Dienstag zwischen 8 Uhr und 11 Uhr in der Gmünder Straße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ausparken beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier schwäbisch Gmünd unter 07171 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell