POL-KI: 240425.2 Kiel/ Rumohr: Zeugenaufruf nach Steinwurf von Autobahnbrücke

Kiel (ots) - Die Polizei nahm am frühen Sonntagabend zwei Männer auf frischer Tat bei einem Einbruch in der Innenstadt fest. Einer der Tatverdächtigen kam in Untersuchungshaft. Ein Anwohner informierte kurz vor 18 Uhr über 110 die Polizei, als er beobachtete, wie sich zwei Personen Zugang zu einem Gebäude in der Hopfenstraße verschafften. Eingesetzte Beamte des 2. Reviers nahmen die 33 und 24 Jahre alten Männer ...

