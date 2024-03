Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Am frühen Karfreitagmorgen musste die Feuerwehr nach Hannover-Bothfeld ausrücken. Es brannte in der dortigen IGS-Bothfeld. Verletzt wurde niemand.

Hannover (ots)

Um 06:00 Uhr wurde der Feuerwehr Brandrauch aus einem Fenster in der IGS-Bothfeld durch eine vorbeifahrende Radfahrerin gemeldet. Die ersteintreffenden Kräfte im "Hintzehof", im Stadtteil Bothfeld, stellten eine starke Verrauchung in einem Klassenraum im Erdgeschoss des Schulkomplexes fest. Nachdem sich die Einsatzkräfte Zugang verschafft hatten, konnte der Brandherd lokalisiert und gelöscht werden. Zur weiteren Erkundung kam eine Drohne zum Einsatz. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Klassenräume konnte verhindert werden. Allerdings wurden weitere Klassenräume durch den Brandrauch in Mitleidenschaft gezogen. Im Anschluss der Löscharbeiten fanden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen statt. Teile der Deckenverkleidung des Klassenraumes wurden von den Einsatzkräften demontiert, um etwaige Brand- oder Glutnester mittels Wärmebildkamera aufzuspüren. Zur Brandursache können keine Angaben gemacht werden. Inwieweit der reguläre Schulbetrieb nach den Osterferien in dem betreffenden Trakt aufgenommen werden kann, bleibt ebenfalls unklar. Die Schadenhöhe liegt nach ersten Schätzungen bei 50.000,00.- Euro. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 30 Einsatzkräften bis 07:30 Uhr vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell