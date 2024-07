Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten, Verkehrsunfälle und Beamten beleidigt

Gerabronn: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 12:15 Uhr und 12:45 Uhr einen in der Spörersgasse geparkten VW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen auf dem Volksfestplatz geparkten VW. An diesem verursachte er Sachschaden in noch unbekannter Höhe und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Gaildorf: Streifunfall

Gegen Mittwochmittag um 12:30 Uhr befuhren ein 50-jähriger Lkw-Fahrer sowie ein 18-jähriger Peugeot-Fahrer die L1066, als es zu einem Unfall kam. Auf der Straße in Richtung Gaildorf kurz nach Winzenweiler wollte der 18-Jährige den Lkw überholen, als er einen entgegenkommenden Pkw übersah und nach rechts ausweichen musste. Hierdurch kollidierte er seitlich mit dem Lkw wodurch ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand.

Schwäbisch Hall: 25.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Auf der Stuttgarter Straße kam es am Mittwoch um 14 Uhr an einer Ampelanlage zu einem Auffahrunfall. Eine 20-jährige Skoda-Fahrerin fuhr zuerst auf eine 45-jährige Peugeot-Fahrerin auf, wodurch diese auf einen 43-jährigen Volvo-Fahrer geschoben wurde. Durch den Aufprall wurde die 20-Jährige leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei der Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 25.000 Euro.

Vellberg: Beamten nach versuchtem Diebstahl beleidigt

Nachdem am Mittwochabend gegen 22 Uhr zwei Männer in der Straße "Am Bärenbach" versucht hatten Waren aus einem dortigen Ladengeschäft zu entwenden, wurde die Polizei verständigt. Die beiden Männer reagierten auf die anschließenden polizeilichen Maßnahmen aggressiv und verweigerten zunächst die Angaben ihrer Personalien. Nachdem gegen die beiden Männer im Alter von 36 Jahren und 41 Jahren wurde ein Platzverweis ausgesprochen, sie verließen kurzzeitig die Örtlichkeit, kamen aber wenig später wieder zurück. In der Folge wurden beide in Gewahrsam genommen. Der 41-jähriger Tatverdächtige flüchtete zunächst, wurde aber durch die Beamten gefasst. Im weiteren Verlauf beleidigte er mehrfach die eingesetzten Beamten. Gegen die beiden Männer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

