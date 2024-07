Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autofahrer unter Drogeneinfluss, Diesel-Diebstahl, Betrugsmasche "Falscher Bankmitarbeiter"

Waiblingen-Beinstein: Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag um 02:40 Uhr wurde ein 25-Jähriger in der Endersbacher Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Autofahrer unter dem Einfluss verschiedener Drogen stand. Das Auto hatte er sich zuvor ausgeliehen, wobei er dem leichtgläubigen Besitzer ein Foto eines belgischen Führerscheins vorzeigte. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass er tatsächlich gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Fahrer muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten. Der Besitzer machte sich ebenfalls strafbar aufgrund dem Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Winnenden-Bürg: Diesel-Diebstahl aus LKW

Am Donnerstagmorgen gegen 05:55 Uhr musste ein LKW-Fahrer im Aidehof feststellen, dass der Tankdeckel seines LKW aufgebrochen und ca. 150-180 Liter Diesel aus dem Tank entwendet wurden. Der Täter ist bislang unbekannt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Winnenden, Tel.: 07195/6940.

Plüderhausen: Vorsicht Betrug - Falsche Bankmitarbeiter

Die Betrugsmasche beginnt in der Regel mit einem Anruf. Hier melden sich die Betrüger als Bankmitarbeiter und täuschen z.B. vor, dass auf dem Konto ihres Opfers unstimmige Abbuchungen festzustellen sind. Die Betrüger versuchen durch geschickte Gesprächsführungen an die Konto- und Kreditkartendaten zu gelangen. Weil die Bankkarte bereits von Seiten der Bank gesperrt sei, bieten die falschen Bankmitarbeiter einen "Abhol-Service" an und holen vor Ort die Bankkarte ab. Mit der dazugehörigen PIN können die Betrüger das Ersparte ihrer Opfer erbeuten. So erging es am Mittwochvormittag auch einer Seniorin aus Plüderhausen, welche die Betrugsmasche nicht erkannte und ihre Geldkarte aushändigte. Als im Nachgang der Betrug aufflog, wurde umgehend die Geldkarte der Seniorin gesperrt. Ob tatsächlich Geld vom Konto transferiert wurde, ist noch unklar.

Die Polizei rät: Übergeben Sie auf keinen Fall ihre Debitkarte/Kreditkarte an Fremde und nennen Sie nie ihre PIN. Niemand wird sie legal nach ihrer PIN fragen! Bleiben Sie misstrauisch und halten Sie im Zweifel Rücksprache mit ihrer Bank!

