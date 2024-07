Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Rollerfahrer missachtet Vorfahrt und wird schwer verletzt

Aalen (ots)

Gegen 11:25 Uhr wollte ein 58-jähriger Fahrer eines Motorrollers die Waiblinger Straße von einem Parkplatz auf Höhe der Rundsporthalle überqueren und missachtete dabei die Vorfahrt einer Mercedes A-Klasse, welche die Waiblinger Straße in Richtung Beinstein befuhr. Die A-Klasse erfasste den Rollerfahrer, welcher gegen die Windschutzscheibe prallte. Der 58-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

