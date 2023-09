Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Zwei Unfälle in Oberhausener Sport- und Freizeitanlage

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am heutigen Samstag sind um kurz vor 15:00 Uhr der Rettungsdienst und die Feuerwehr Oberhausen in eine Sport- und Freizeitanlage an der Arenastraße alarmiert worden. Dort ist es aus noch ungeklärten Ursachen zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Person aus größerer Höhe abgestürzt war und sich schwer verletzte. Der Rettungsdienst hat in Zusammenarbeit mit der Besatzung eines hinzualarmierten Rettungshubschraubers die Person vor Ort behandelt und stabilisiert, ehe ein Transport mit dem Hubschrauber in eine Duisburger Spezialklinik durchgeführt wurde. Zwei Unfallzeugen wurden im Anschluss durch den Rettungsdienst und durch ein Oberhausener Notfallseelsorgeteam betreut. Zeitgleich mit den Betreuungsmaßnahmen ist es in derselben Anlage zu einem weiteren Unfall gekommen. Hier verletzte sich eine Person ebenfalls schwer und musste von den Mitarbeitern der Anlage und den Höhenrettern der Feuerwehr Oberhausen gerettet und vom Rettungsdienst versorgt werden. Im Anschluss erfolgte der Transport der Person in eine Oberhausener Klinik. Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der Einsatz dauerte in etwa zweieinhalb Stunden.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell