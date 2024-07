Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von Anhänger mit Baumaschine, Unfall, Beschädigung geparkter Fahrzeuge und Diesel-Diebstahl

Aalen (ots)

Mainhardt-Gailsbach: Diebstahl von Anhänger und hochwertigem Baufahrzeug

Im Zeitraum von Dienstag, 23.07.2024 und Donnerstag, 25.07.2024, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Anhänger der Marke SIGG im Wert von ca. 6.000 Euro von einem Lagerplatz in der Mainhardter Straße. Auf dem Anhänger befand sich ein Kettendumper der Marke Cormidi mit einem Gewicht von ca. 1,2 Tonnen. Das rote Baufahrzeug mit Kipper-Funktion hat einen Wert von ca. 10.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Mainhardt, Tel.: 07903/940014.

Schwäbisch Hall: Unfall mit hohem Sachschaden

Am gestrigen Mittwoch gegen 19:15 Uhr kam es an der Einmündung Breiteichstraße/Westumgehung zu einem Unfall. Ein 44-jähriger Fahrer eines VW Polo missachtete die Vorfahrt eines 40-jährigen Land-Rover-Fahrers, welcher mit einem Anhänger unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Anhänger. Der Fahrer des VW Polo wurde verletzt ins Krankenhaus verbracht. An dem VW Polo entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro, am Anhänger ebenfalls ein Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Schwäbisch Hall-Hessental: Beschädigung geparkter Autos und Diebstahl von Kraftstoff - Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Sonntag, 21.07.2024, 10:30 Uhr und Montag, 22.07.2024, 13:00 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter den Tankdeckel eines am Bahnhof geparkten Citroen Berlingo auf und entwendete ca. 15 Liter Diesel. Durch das Aufbrechen des Tankdeckels entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Des Weiteren wurde ein ebenfalls dort geparkter VW Polo angegangen. Der Versuch, den Tankdeckel aufzuhebeln, scheiterte in diesem Fall. An diesem Fahrzeug wurde jedoch die Kühlerabdeckung, mutmaßlich mit einem Fußtritt, beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791/4000 entgegen.

