BPOL NRW: Schmuck entwendet: Bundespolizei nimmt Ladendieb vorläufig fest

Gelsenkirchen - Marl (ots) - Am Freitagabend (15. März) soll ein junger Mann in einer Drogeriefiliale, in der Nähe des Gelsenkirchener Hauptbahnhofes, Ware entwendet haben. Der Ladendetektiv verfolgte diesen und informierte die Bundespolizei. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen schließlich fest. Gegen 17:30 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof ...

