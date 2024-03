Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Parfüm gestohlen - Bundespolizei nimmt 24-Jährigen fest

Gelsenkirchen - Marl (ots)

Am Freitagabend (15. März) soll ein junger Mann in einer Drogeriefiliale, in der Nähe des Gelsenkirchener Hauptbahnhofes, Ware entwendet haben. Der Ladendetektiv verfolgte diesen und informierte die Bundespolizei. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen schließlich fest.

Gegen 17:30 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Gelsenkirchen über einen Ladendiebstahl in einem Drogeriegeschäft in Kenntnis gesetzt. Zuvor soll der Ladendetektiv des Drogeriemarktes beobachtet haben, wie ein 24-Jähriger mehrere Parfüme aus dem Warenregal nahm und in seiner mitgeführten Tasche verstaute. Anschließend soll der algerische Staatsbürger das Geschäft, ohne zu bezahlen, verlassen haben. Der 50-jährige Zeuge verfolgte den Tatverdächtigen bis in den Hauptbahnhof und informierte schließlich die Bundespolizei. Die zivil gekleideten Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich auf den Bahnsteig zu Gleis 6, an dem sich der RE42 befand, in den der mutmaßliche Ladendieb bereits eingestiegen sein sollte.

Mittels einer Personenbeschreibung stellten die Polizeibeamten den Mann, nahmen ihn fest und führten ihn dem Bundespolizeirevier am Gelsenkirchener Hauptbahnhof zu. Überprüfungen ergaben, dass der Algerier sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten neben den verschiedenen Parfümen im Gesamtwert von rund 560 Euro, auch ein gestohlenes Kleidungsstück aus einem anderen Geschäft auf. Die Einsatzkräfte stellten die Ware, welche sie in einer mit Alufolie präparierten Tragetasche auffanden, sicher.

Anschließend führten die Bundespolizisten den Mann aus Marl dem Polizeigewahrsam in Gelsenkirchen zu. Dieser wird sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und des unerlaubten Aufenthalts verantworten müssen.

