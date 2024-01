POL-OG: Ettenheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Muggensturm (ots) - Ein Zeuge konnte am Freitag gegen 1:30 Uhr beobachten, wie zwei männliche Personen sich an einem geparkten Audi in der Wilhelmstraße zu schaffen machten. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnten die zwei mit dunklen Kapuzenpullis bekleideten Männer festgestellt und fußläufig verfolgt werden. Dem Duo gelang es in Richtung Hauptstraße zu ...

mehr