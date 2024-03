Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt U-Haftbefehl und stellt mögliches Diebesgut sicher

Dortmund (ots)

Heute Morgen (17. März) beabsichtigte ein Mann über den Dortmunder Flughafen aus dem Bundesgebiet auszureisen. Dieser wurde bereits per U-Haftbefehl gesucht. Zudem führte dieser mögliches Stehlgut aus vergangenen Tathandlungen mit sich.

Gegen 8:30 Uhr erschien ein 44-Jähriger am Flughafen Dortmund an der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges in Richtung Tirana/ Albanien. Überprüfungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund per U-Haftbefehl nach diesem fahnden ließ. Das Amtsgericht Dortmund hatte gegen den albanischen Staatsbürger Untersuchungshaft angeordnet, da er in Verdacht steht, einen Wohnungseinbruchdiebstahl begangen zu haben. Demnach soll der Mann im Juli 2023 in ein Haus eingebrochen sein und Kleidungsstücke, Bargeld, Schmuck, sowie Parfüm im Gesamtwert von 14.900 Euro entwendet haben.

Die Bundespolizisten nahmen den Gesuchten fest und führten ihn dem Bundespolizeirevier im Flughafen Dortmund zu. Vor Ort wurde die Identität des Mannes mittels eines Fingerabdruckscans zweifelsfrei bestätigt. Bei einer Durchsuchung des Albaners und seiner Reisetasche fanden die Einsatzkräfte drei hochwertige Armbanduhren und vier Halsketten auf. Eine der Uhren war bereits zur Fahndung ausgeschrieben, da diese im Rahmen eines Wohnungseinbruchdiebstahls entwendet wurde.

Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und übergaben dieses für weitere Ermittlungen der zuständigen Kriminalwache. Den 44-Jährigen führten die Bundespolizisten anschließend dem Polizeigewahrsam in Dortmund zu. Von dort aus wird er einem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

