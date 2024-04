Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Leckage am Flüssiggastank sorgt für langwierigen Einsatz

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Samstag gegen 12.00 Uhr, kam es zu einem Gasaustritt im Stadtteil Winkhausen. Ein Baum stürzte auf einen Flüssiggastank. Dabei wurde dieser so beschädigt, dass Gas aus dem Tank austrat. Die Feuerwehr evakuierte die umliegenden Gebäude, stellte den Brandschutz sicher und führte Messungen im Umfeld durch. Die Leckage ließ sich nicht abdichten, sodass das Gas aus dem Tank kontrolliert abgelassen wird. Ein Wasserlüfter wird zum Verdünnen des austretenden Flüssiggases eingesetzt. Vor Ort war der Löschzug der Feuerwache Heißen sowie die Polizei und der Gasversorger. Aktuell hat die Freiwillige Feuerwehr die Kräfte der Berufsfeuerwehr ausgelöst. Der Einsatz wird voraussichtlich noch bis in die frühen Morgenstunden dauern. (FTe)

