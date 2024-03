Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Wiederholter Brand in Styrum

Mülheim an der Ruhr (ots)

In der Nacht kam es erneut zu einem Brand einer Baumaschine auf einem Parkplatz an der Friesenstraße. Bereits tagsüber wurde der Leitstelle ein brennender Radlader in Styrum gemeldet.

Die Feuerwehr konnte den Brand auch diesmal erfolgreich mit einem Strahlrohr unter Kontrolle bringen und zügig löschen. Personen oder andere Sachgegenstände wurden durch den Brand nicht verletzt oder beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes eingeleitet. (JSt)

